46. Bölüm | Fıkhi Açıdan Embriyo Uygulamaları

Embriyo uygulamaları ile ilgili ayet ve hadisleri nasıl anlamalıyız?

25 Ocak 2023 | 15:45
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İslam hukuku açısından embriyo uygulamaları nelerdir? İslam'ın embriyo uygulamalarına bakışı nasıl? Embriyo uygulamalarının hükmü nedir? Embriyo uygulamaları ile ilgili ayet ve hadisleri nasıl anlamalıyız?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 46. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Ülfet Görgülü konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Fıkhi açıdan embriyo uygulamaları

08:00 Mahremiyet açısından tüp bebek tedavisi

20:00 Embriyo uygulamalarına yapılan yaklaşımlar

25:00 İslam hukuku açısından embriyo uygulamaları

37:00 Embriyo uygulamaları ile ilgili ayet ve hadisleri nasıl anlamalıyız?

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