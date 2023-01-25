46. Bölüm | Fıkhi Açıdan Embriyo Uygulamaları

İslam hukuku açısından embriyo uygulamaları nelerdir? İslam'ın embriyo uygulamalarına bakışı nasıl? Embriyo uygulamalarının hükmü nedir? Embriyo uygulamaları ile ilgili ayet ve hadisleri nasıl anlamalıyız?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 46. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Ülfet Görgülü konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Fıkhi açıdan embriyo uygulamaları
08:00 Mahremiyet açısından tüp bebek tedavisi
20:00 Embriyo uygulamalarına yapılan yaklaşımlar
25:00 İslam hukuku açısından embriyo uygulamaları
37:00 Embriyo uygulamaları ile ilgili ayet ve hadisleri nasıl anlamalıyız?