47. Bölüm | İlm-i Hilaf

İlm-i hilaf ne demektir? "İlm-i Hilaf" ve "İlm-i Usul" kavramları arasındaki ilişki nedir? "İlm-i hilaf" kavramının fıkıh ilmine katkıları nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 47. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Hadi Ensar Ceylan konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:30 İlm-i hilaf ne demektir?
09:00 Fıkıh mezheplerindeki ihtilafları konu edinen ilim dalı: İlm-i Hilaf
15:00 "İlm-i Hilaf" ve "İlm-i Usul" kavramları arasındaki ilişki
19:00 "İlm-i hilaf" kavramının fıkıh ilmine katkıları
24:00 "İlm-i hilaf" kavramının tarihi gelişimi
41:00 "İlm-i hilaf" kavramı ile ilgili eserler