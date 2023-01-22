47. Bölüm | İlm-i Hilaf

İlm-i hilaf kavramının fıkıh ilmine katkıları nelerdir?

22 Ocak 2023 | 13:48
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İlm-i hilaf ne demektir? "İlm-i Hilaf" ve "İlm-i Usul" kavramları arasındaki ilişki nedir? "İlm-i hilaf" kavramının fıkıh ilmine katkıları nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 47. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Hadi Ensar Ceylan konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:30 İlm-i hilaf ne demektir?

09:00 Fıkıh mezheplerindeki ihtilafları konu edinen ilim dalı: İlm-i Hilaf

15:00 "İlm-i Hilaf" ve "İlm-i Usul" kavramları arasındaki ilişki

19:00 "İlm-i hilaf" kavramının fıkıh ilmine katkıları

24:00 "İlm-i hilaf" kavramının tarihi gelişimi

41:00 "İlm-i hilaf" kavramı ile ilgili eserler

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