48. Bölüm | Son Dönem Osmanlı Alimlerinin Fıkıh İlmine Katkıları

Son dönem Osmanlı alimlerinin fıkıh ilmine katkıları nelerdir? Fıkıh ilminin günümüze kadar gelmesinde son dönem Osmanlı alimlerinin rolü nedir? Ömer Nasuhi Bilmen'in fıkıh ilmi açısından önemi nedir? Ömer Nasuhi Bilmen'in fıkıh ilmine katkıları nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 48. bölümüyle yayında.
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Hadi Ensar Ceylan konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
03:00 Son dönem Osmanlı alimlerinin fıkıh ilmine katkıları
10:00 Fıkıh ilminin günümüze kadar gelmesinde son dönem Osmanlı alimlerinin rolü
16:00 Ömer Nasuhi Bilmen'in fıkıh ilmi açısından önemi
25:00 Ömer Nasuhi Bilmen'in en önemli eserlerinden: Büyük İslam İlmihali
31:00 Ömer Nasuhi Bilmen'in fıkıh ilmine katkıları