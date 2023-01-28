İslam'da orucun yeri ve önemi nedir? Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir? Orucu bozan haller nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 49. bölümüyle yayında...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Mehmet Ali Aytekin konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
03:00 İslam'da orucun yeri ve önemi nedir?
12:00 Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları
22:00 Orucun mahiyeti ve çeşitleri
25:00 Oruç tutulması yasak olan günler
30:00 Oruç ibadetinin rükün ve şartları
39:00 Ramazan ve oruç
44:00 Orucu bozan haller nelerdir?
48:00 Orucun kazası, kefareti ve fidyesi