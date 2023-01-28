49. Bölüm | İslam'da Orucun Yeri

Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir?

28 Ocak 2023 | 21:06
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam'da orucun yeri ve önemi nedir? Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir? Orucu bozan haller nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 49. bölümüyle yayında...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Mehmet Ali Aytekin konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

03:00 İslam'da orucun yeri ve önemi nedir?

12:00 Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları

22:00 Orucun mahiyeti ve çeşitleri

25:00 Oruç tutulması yasak olan günler

30:00 Oruç ibadetinin rükün ve şartları

39:00 Ramazan ve oruç

44:00 Orucu bozan haller nelerdir?

48:00 Orucun kazası, kefareti ve fidyesi

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