5. Bölüm "Tabiin Döneminde Fıkıh"

Fıkıh Meclisi'nin bu bölümünde "Tabiin Döneminde Fıkıh" anlatılıyor

15 Ağustos 2022 | 20:48
VİDEO DEVAM EDİYOR

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katılımıyla Fıkıh Meclisi 5. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'nin 5. bölümüne Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Çolak oldu.

Fıkıh Meclisi'nin bu bölümünde "Tabiin Döneminde Fıkıh" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:

Tabiin Dönemindeki ve Sahabe Dönemindeki Fıkhın Farkı
Fıkhın Metodolojik Ayrışması İcmanın Temel Fonksiyonu
Siyasi Gelişmelerin Fıkıh İlmine Etkisi

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