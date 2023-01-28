50. Bölüm | Zekatın Mahiyeti ve Önemi

Zekatın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir?

28 Ocak 2023 | 11:22
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Zekat nedir, kimlere farzdır? Zekatın mahiyeti ve önemi nedir? Asr-ı Saadet'te zekat nasıl toplanırdı? Zekatın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Zekata tabi mallar nelerdir? Zekat kimlere verilmez?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 50. bölümüyle yayında! Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Mehmet Ali Aytekin konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 İslam'ın Temel Esaslarından Biri: Zekat

03:30 Zekatın mahiyeti ve önemi nedir?

11:00 Asr-ı Saadet'te zekat nasıl toplanırdı?

15:00 Zekatın bireysel ve toplumsal faydaları

18:20 Zekat nedir, kimlere farzdır?

23:00 İslam'da sosyal işlevi açısından zekat

27:30 Mal-ı Müstefad nedir, zekatı nasıl verilir?

36:00 İslam'da sosyal işlevi açısından zekat

39:00 Zekata tabi mallar nelerdir?

48:00 Zekat kimlere verilmez?

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