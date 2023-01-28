50. Bölüm | Zekatın Mahiyeti ve Önemi

Zekat nedir, kimlere farzdır? Zekatın mahiyeti ve önemi nedir? Asr-ı Saadet'te zekat nasıl toplanırdı? Zekatın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Zekata tabi mallar nelerdir? Zekat kimlere verilmez?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 50. bölümüyle yayında! Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Mehmet Ali Aytekin konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 İslam'ın Temel Esaslarından Biri: Zekat
03:30 Zekatın mahiyeti ve önemi nedir?
11:00 Asr-ı Saadet'te zekat nasıl toplanırdı?
15:00 Zekatın bireysel ve toplumsal faydaları
18:20 Zekat nedir, kimlere farzdır?
23:00 İslam'da sosyal işlevi açısından zekat
27:30 Mal-ı Müstefad nedir, zekatı nasıl verilir?
36:00 İslam'da sosyal işlevi açısından zekat
39:00 Zekata tabi mallar nelerdir?
48:00 Zekat kimlere verilmez?