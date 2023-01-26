51. Bölüm | İslam Hukuku Açısından Altın Mübadele İşlemleri

İslam hukukunda altının niteliği nedir? Kuyumculuk işlemlerinde fıkhi açıdan yaşanan problemler neler? İslam hukuku açısından altın mübadele işlemleri nelerdir? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 51. bölümüyle yayında!
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Yusuf Erdem Gezgin konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:30 İslam hukukunda altının niteliği nedir?
05:30 İslam hukuku açısından altın mübadele işlemleri
08:30 Kuyumculuk işlemlerinde fıkhi açıdan yaşanan problemler neler?
22:00 İslam hukuku açısından altın mübadele işlemleri
34:00 İslam'da kuyumculuk
39:00 Fıkıh literatüründe altın işçiliği ve günümüz altın mübadelelerine yansıması