51. Bölüm | İslam Hukuku Açısından Altın Mübadele İşlemleri

Kuyumculuk işlemlerinde fıkhi açıdan yaşanan problemler nelerdir?

26 Ocak 2023 | 13:59
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İslam hukukunda altının niteliği nedir? Kuyumculuk işlemlerinde fıkhi açıdan yaşanan problemler neler? İslam hukuku açısından altın mübadele işlemleri nelerdir? Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 51. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Yusuf Erdem Gezgin konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:30 İslam hukukunda altının niteliği nedir?

05:30 İslam hukuku açısından altın mübadele işlemleri

08:30 Kuyumculuk işlemlerinde fıkhi açıdan yaşanan problemler neler?

22:00 İslam hukuku açısından altın mübadele işlemleri

34:00 İslam'da kuyumculuk

39:00 Fıkıh literatüründe altın işçiliği ve günümüz altın mübadelelerine yansıması

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