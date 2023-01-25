52. Bölüm | Bankacılıkta Altın İşlemleri

Finansal piyasa nedir? Konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığı arasındaki farklar nelerdir? İslam fıkhına göre bankacılık işlemleri nasıl yapılmalıdır? Takas bank ve Biga nedir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 52. bölümüyle yayında.

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Yusuf Erdem Gezgin konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Finansal piyasa nedir?

05:30 Konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığı arasındaki farklar

09:00 Bankacılıkta altın işlemleri

14:00 Altın bankacılığının çeşitleri

19:00 İslam fıkhında bankacılık işlemleri

22:00 İslam'da bankacılık ve finans

27:00 Altın katılım hesapları

38:00 Altına dayalı kira sertifikaları

44:00 Takas bank ve Biga nedir?