52. Bölüm | Bankacılıkta Altın İşlemleri

Finansal piyasa nedir? Konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığı arasındaki farklar nelerdir? İslam fıkhına göre bankacılık işlemleri nasıl yapılmalıdır? Takas bank ve Biga nedir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 52. bölümüyle yayında.
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Yusuf Erdem Gezgin konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Finansal piyasa nedir?
05:30 Konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığı arasındaki farklar
09:00 Bankacılıkta altın işlemleri
14:00 Altın bankacılığının çeşitleri
19:00 İslam fıkhında bankacılık işlemleri
22:00 İslam'da bankacılık ve finans
27:00 Altın katılım hesapları
38:00 Altına dayalı kira sertifikaları
44:00 Takas bank ve Biga nedir?