Malezya'da sistemin kalkınmasına yönelik planlamalar nelerdir? Malezya'nın İslam ekonomisi ve finansal tecrübesi nasıl oluştu? Malezya'da sistemin kalkınmasına yönelik planlamalar nasıl yapıldı? Malezya'da eğitim ve mevcut sistemin kalkınmasına yönelik çalışmalar nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 53. bölümüyle yayında.
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Saim Kayadibi konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 İslam iktisadı ve finans
05:00 Malezya'da sistemin kalkınmasına yönelik planlamalar
07:00 Malezya'nın İslam ekonomisi ve finansal tecrübesi
08:30 Malezya'nın İslam'la tanışması
13:00 Osmanlı - Malezya İlişkileri
20:00 Malezya'da İslami Finans ve İslami Bankacılık
24:00 Malezya ve Türkiye'de İslam İktisadı ve Finansı
29:30 Malezya'da sistemin kalkınmasına yönelik planlamalar
40:00 Malezya'nın İslam ekonomisi ve finansal tecrübesi
44:00 Malezya'da eğitim ve mevcut sistemin kalkınmasına yönelik çalışmalar