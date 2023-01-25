53. Bölüm | Malezya'da İslami Finans ve İslami Bankacılık

Malezya'da sistemin kalkınmasına yönelik planlamalar nelerdir?

25 Ocak 2023 | 21:29
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Malezya'da sistemin kalkınmasına yönelik planlamalar nelerdir? Malezya'nın İslam ekonomisi ve finansal tecrübesi nasıl oluştu? Malezya'da sistemin kalkınmasına yönelik planlamalar nasıl yapıldı? Malezya'da eğitim ve mevcut sistemin kalkınmasına yönelik çalışmalar nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 53. bölümüyle yayında.

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Saim Kayadibi konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 İslam iktisadı ve finans

05:00 Malezya'da sistemin kalkınmasına yönelik planlamalar

07:00 Malezya'nın İslam ekonomisi ve finansal tecrübesi

08:30 Malezya'nın İslam'la tanışması

13:00 Osmanlı - Malezya İlişkileri

20:00 Malezya'da İslami Finans ve İslami Bankacılık

24:00 Malezya ve Türkiye'de İslam İktisadı ve Finansı

29:30 Malezya'da sistemin kalkınmasına yönelik planlamalar

40:00 Malezya'nın İslam ekonomisi ve finansal tecrübesi

44:00 Malezya'da eğitim ve mevcut sistemin kalkınmasına yönelik çalışmalar

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