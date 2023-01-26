54. Bölüm | Türkiye ve Malezya'daki İslami Bankacılık Faaliyetleri

Fıkıh ilmini problemi çözmek için mi yoksa problemin önüne geçmek için mi kullanacağız?

26 Ocak 2023 | 12:57
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Teverruk nedir? Sukuk nedir? Fıkıh ilmini problemi çözmek için mi yoksa problemin önüne geçmek için mi kullanacağız? Malezya'da İslami finans ve İslami bankacılık kurumsallaşma faaliyetleri nelerdir? Malezya'da İslami finans ve İslami bankacılık eğitimleri nasıl gerçekleştiriliyor?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 54. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Prof. Dr. Saim Kayadibi konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

01:30 Malezya'da İslami Finans ve İslami Bankacılık

07:15 Malezya'da İslami Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi

16:00 İmam Şafiye Göre "İNE"

21:00 Fıkıh ilmini problemi çözmek için mi yoksa problemin önüne geçmek için mi kullanacağız?

24:00 Türkiye ve Malezya'daki İslami Bankacılık Faaliyetleri

28:00 Teverruk nedir?

31:00 Malezya'da İslami finans ve İslami bankacılık kurumsallaşma faaliyetleri

34:00 Malezya'da İslami finans ve İslami bankacılık eğitimleri

38:00 Sukuk nedir?

43:00 Malezya'daki helal gıda çalışmaları

48:00 Helal Kent- Park Sistemi

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