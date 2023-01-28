56. Bölüm | Geçmişten Günümüze Zekat Uygulamaları

Zekatın kurumsallaşmasının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

28 Ocak 2023 | 19:35
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Geçmişten günümüze zekat uygulamaları nasıldı? Zekatın kurumsallaşmasının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Günümüzde zekat kurumsallaşırsa ortaya çıkacak olan fıkhi problemler nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 56. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Bilal Esen konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Geçmişten günümüze zekat uygulamaları

08:00 Dört Halife Dönemi'nde zekat uygulamaları

11:30 Toplumsal barışın simgesi: Zekat

21:00 Zekatın kurumsallaşmasının olumlu ve olumsuz yönleri

31:00 Günümüzde zekat kurumsallaşırsa ortaya çıkacak olan fıkhi problemler

37:00 İslam'ın beş temel esasından biri: Zekat

43:00 Toplumsal barışın simgesi: Zekat

48:00 Zengin ve fakir arasındaki köprü: Zekat

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