56. Bölüm | Geçmişten Günümüze Zekat Uygulamaları

Geçmişten günümüze zekat uygulamaları nasıldı? Zekatın kurumsallaşmasının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Günümüzde zekat kurumsallaşırsa ortaya çıkacak olan fıkhi problemler nelerdir?
Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 56. bölümüyle sizlerle...
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Bilal Esen konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Geçmişten günümüze zekat uygulamaları
08:00 Dört Halife Dönemi'nde zekat uygulamaları
11:30 Toplumsal barışın simgesi: Zekat
21:00 Zekatın kurumsallaşmasının olumlu ve olumsuz yönleri
31:00 Günümüzde zekat kurumsallaşırsa ortaya çıkacak olan fıkhi problemler
37:00 İslam'ın beş temel esasından biri: Zekat
43:00 Toplumsal barışın simgesi: Zekat
48:00 Zengin ve fakir arasındaki köprü: Zekat