57. Bölüm | Fıkıh İlminin İslami İlimler İçindeki Yeri

Fıkıh ilminin İslami ilimler içindeki yeri ve önemi nedir? İctihad nedir? İctihatta bulunmak için olması gereken şartlar neler? Fıkıh usulü ve ictihad arasındaki ilişki nedir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 57. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rıfat Oral konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

04:30 Fıkıh ilminin İslami ilimler içindeki yeri ve önemi

14:00 İctihad nedir?

21:00 İctihadda bulunmak için olması gereken şartlar neler?

32:00 Fıkıh Usulü ve ictihad arasındaki ilişki

37:00 İbadetler konusu ictihada dahil mi?

42:00 İctihadın kapısı açık mıdır?

46:00 Taklid nedir?

49:00 Bir alimin görüşünü delilsiz olarak kabul etme: Taklid