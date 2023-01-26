59. Bölüm | Faiz

Borçlu ve alacaklı münasebetlerinde İslam'ın koyduğu esaslar nelerdir?

26 Ocak 2023 | 12:55
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Faiz nedir? Faiz çeşitleri nelerdir? Borçlu ve alacaklı münasebetlerinde İslam'ın koyduğu esaslar nelerdir? İslam'ın borçlanmaya ve borçluya bakışı nasıl oldu? Alacaklı kişi borçludan enflasyon oranında bir fazlalık talep edebilir mi?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 59. bölümüyle yayında!

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Fatih Turay konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 İslam hukuku açısından borç ilişkilerine yönelik ahlaki ve fıkhi esaslar

07:00 Faiz nedir?

11:00 Faiz çeşitleri nelerdir?

14:00 Alanın ve verenin lanetlendiği illet: Faiz

19:00 Borçlu ve alacaklı münasebetlerinde İslam'ın koyduğu esaslar

27:00 İslam'ın borçlanmaya ve borçluya bakışı

36:00 Alacaklı kişi borçludan enflasyon oranında bir fazlalık talep edebilir mi?

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