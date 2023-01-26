60. Bölüm | Fıkıh ve Finans Arasındaki İlişki

Fıkıh ve finans arasındaki ilişki nedir? Fıkıh ilminde İslam iktisadının rolü nedir? İslami finans ve modern finans arasındaki farklar nelerdir? İslam'a uygun bir finansman yöntemi nasıl olmalıdır?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 60. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Fatih Turay konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:30 Fıkıh ve finans arasındaki ilişki

19:00 Fıkıh ilminde İslam iktisadının rolü

29:00 İslami finans ve modern finans arasındaki farklar nelerdir?

41:00 İslam'a uygun bir finansman yöntemi nasıl olmalıdır?