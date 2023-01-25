73. Bölüm | Sosyal Finansın Teorik ve Kavramsal Çerçevesi

Sosyal finans ile diğer finans arasındaki farklar nelerdir?

25 Ocak 2023 | 15:34
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Sosyal finansın teorik ve kavramsal çerçevesi nasıl belirlenir? Tarihte sosyal finansa benzer örnekler nelerdir? İslam finans sistemi ve sosyal finans arasındaki ilişki nedir? Sosyal finansın özellikleri nelerdir?

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 73. bölümüyle sizlerle...

Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Ahmet Çakmak konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Sosyal finansın teorik ve kavramsal çerçevesi

11:00 Tarihte sosyal finansa benzer örnekler

17:00 İslam finans sistemi ve sosyal finans arasındaki ilişki

21:00 Sosyal finans ne demektir?

26:00 İnsanı merkeze alan fayda esaslı bir finans modeli: Sosyal Finans

31:00 Sosyal finansın özellikleri nelerdir?

39:00 Sosyal finans ile diğer finans arasındaki farklar

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