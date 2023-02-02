91. Bölüm | Fakih Kimsenin Özellikleri

Fakih ne demektir? Fakih bir kimsenin hangi özelliklere sahip olması gerekir? Farklı zamanlarda ortaya çıkan fetvaların oluşturduğu sorunlar nelerdir? Fakih bir kimsenin zamanın şartlarını doğru okurken yapması gerekenler nelerdir?
00:00 Fıkıh Meclisi
02:00 Fakih ne demektir?
20:00 Fakih bir kimsenin hangi özelliklere sahip olması gerekir?
27:00 Farklı zamanlarda ortaya çıkan fetvaların oluşturduğu sorunlar
38:00 Fakih bir kimsenin zamanın şartlarını doğru okurken yapması gerekenler
42:30 Fıkıh ilmi nasıl dönemlendirilmiştir?
47:00 Fıkıh ilminin dönemlendirilmesindeki amaç nedir?