91. Bölüm | Fakih Kimsenin Özellikleri

Fakih bir kimsenin hangi özelliklere sahip olması gerekir?

02 Şubat 2023 | 20:25
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Fakih ne demektir? Fakih bir kimsenin hangi özelliklere sahip olması gerekir? Farklı zamanlarda ortaya çıkan fetvaların oluşturduğu sorunlar nelerdir? Fakih bir kimsenin zamanın şartlarını doğru okurken yapması gerekenler nelerdir?

00:00 Fıkıh Meclisi

02:00 Fakih ne demektir?

20:00 Fakih bir kimsenin hangi özelliklere sahip olması gerekir?

27:00 Farklı zamanlarda ortaya çıkan fetvaların oluşturduğu sorunlar

38:00 Fakih bir kimsenin zamanın şartlarını doğru okurken yapması gerekenler

42:30 Fıkıh ilmi nasıl dönemlendirilmiştir?

47:00 Fıkıh ilminin dönemlendirilmesindeki amaç nedir?

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