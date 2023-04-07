Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 97. bölümüyle yayında... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Ahmet Ekşi konuk oldu. Evlat edinme konusu konuşuldu.
00:00 Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu
02:43 Evlat edinme ne demektir?
03:47 Evlat edinmenin tarihi referansları
17:04 Evlat edinme ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetler
26:58 Medeni kanunda evlat edinme ile ilgili hükümler
33:22 Evlat edinmeyi gerekli kılan sebepler
48:08 İslam hukukunda evlat edinme yerine getirilen alternatif sistemler