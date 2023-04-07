Evlat edinme ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetler (97. Bölüm)

Evlat edinme ne demektir?

07 Nisan 2023 | 10:45
VİDEO DEVAM EDİYOR

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 97. bölümüyle yayında... Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Doç. Dr. Ahmet Ekşi konuk oldu. Evlat edinme konusu konuşuldu.

00:00 Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu

02:43 Evlat edinme ne demektir?

03:47 Evlat edinmenin tarihi referansları

17:04 Evlat edinme ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetler

26:58 Medeni kanunda evlat edinme ile ilgili hükümler

33:22 Evlat edinmeyi gerekli kılan sebepler

48:08 İslam hukukunda evlat edinme yerine getirilen alternatif sistemler

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Evlat edinme ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetler (97. Bölüm)
Evlat edinme ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetler (97. Bölüm) 07 Nisan 2023 | 10:45