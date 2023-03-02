Fıkıh Meclisi | Mudarebenin Mahiyeti ve Meşrutiyeti

Modern hukukta mudarebe ortaklık olarak ifade edilebilir mi? İslam iktisadında kar elde etme sebepleri nelerdir? Mudarebe akdinde kar elde etmenin şartları nelerdir?
Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Cemal Kalkan konuk oldu.
00:00 Fıkıh Meclisi
03:00 Mudarebe ne demektir?
06:00 Mudarebenin mahiyeti ve meşrutiyeti
08:00 Hz. Peygamber ve sahabe döneminde mudarebe uygulamaları
14:00 Modern hukukta mudarebe ortaklık olarak ifade edilebilir mi?
30:00 İslam iktisadında kar elde etme sebepleri nelerdir?
42:00 Mudarebe akdinde kar elde etmenin şartları nelerdir?