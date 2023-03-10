Zekat ve fitre | Fıkıh Meclisi (93. Bölüm)

Doç. Dr. Mahmut Samar'ın sunumu, Prof. Dr. Murat Şimşek'in katkılarıyla Fıkıh Meclisi 83. bölümüyle yayında! Fıkıh Meclisi'ne bu hafta Dr. Fatih Mehmet Aydın konuk oldu.

00:00 Fıkıh Meclisi

05:00 Afetzedelere zekat ve fitre verilebilir mi?

14:00 Afetzedeler için zekat parasıyla barınma yerleri yapılması caiz midir?

25:00 Dayanışma ve yardımlaşma açısından zekat vermenin önemi

42:00 Fitrenin ve zekatın Ramazandan önce verilebileceği hükmünün kaynağı

47:00 Promosyon paraları depremzedelere verilebilir mi?