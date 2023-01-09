29. Bölüm | Prof. Dr. Cağfer Karadaş

Prof. Dr. Cağfer Karadaş, Vav TV'de Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Vav TV'de gençlikle tecrübenin bir araya geldiği program Gençlerle Başbaşa, Prof. Dr. Cağfer Karadaş'ın katılımıyla sizlerle...

Her hafta farklı eğitim kurumlarından öğrencilerin katılacağı, tecrübeleriyle gençlere ışık olacak değerli konukların katkı sağlayacağı bir program... Gençlerle Başbaşa, Tahir İnan'ın moderatörlüğünde her hafta cumartesi günü 18.00'da Vav TV ekranlarında siz değerli takipçilerimizle buluşuyor.

00:00 Gençlerle Baş Başa

04:00 Prof. Dr. Cağfer Karadaş Gençlerle Baş Başa'da

12:00 Prof. Dr. Cağfer Karadaş neden ilahiyat fakültesini tercih etti?

20:00 Hayatınızda yaşadığınız en ilginç olay nedir?

25:00 İmani soruların bir sonu var mıdır?

29:00 Gençlere nasıl yaklaşabiliriz?

36:00 Sorgulamanın dindeki yeri nedir?

48:00 Seyirci Sorusu 57:00 Seyirci Sorusu

01:01:00 Allah (cc) insanları ve kainatı niçin yarattı?

01:14:00 Seyirci Sorusu

01:17:00 "Allah nerededir?" sorusunun cevabı var mıdır?