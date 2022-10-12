1. Bölüm "Hz. Mevlana"

Prof. Dr. Hayri Kaplan'ın konuk olduğu Göğ Erenler programı, Doç. Dr. Eşref Altaş'ın sunumuyla Vav TV'de...
Göğ Erenler'de bu hafta Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı anlatılıyor.
Programda ele alınan başlıca konular şöyle:
▶ Mevlana Celaleddin'in hayat serüveni nasıl başladı, ilk tahsil hayatı nasıldı?
▶ Mevlana Celaleddin'in ailesi Anadolu'ya neden göç etti?
▶ Hangi özellikleri Mesnevi'yi en çok okunan eser kılıyor?
▶ İslam düşünce geleneğinde Mesnevi, nasıl yer tutar?
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