1. Bölüm "Hz. Mevlana"

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in ilk bölümünde Hz. Mevlana konuşuldu.

12 Ekim 2022 | 14:23
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Prof. Dr. Hayri Kaplan'ın konuk olduğu Göğ Erenler programı, Doç. Dr. Eşref Altaş'ın sunumuyla Vav TV'de...

Göğ Erenler'de bu hafta Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı anlatılıyor.

Programda ele alınan başlıca konular şöyle:

▶ Mevlana Celaleddin'in hayat serüveni nasıl başladı, ilk tahsil hayatı nasıldı?

▶ Mevlana Celaleddin'in ailesi Anadolu'ya neden göç etti?

▶ Hangi özellikleri Mesnevi'yi en çok okunan eser kılıyor?

▶ İslam düşünce geleneğinde Mesnevi, nasıl yer tutar?

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