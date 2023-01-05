11. Bölüm "Ahmed er-Rifâi"

Göğerenler'in 11. bölümünde "Ahmed er-Rifâi" konuşuluyor...

06 Ocak 2023 | 07:56
VİDEO DEVAM EDİYOR

Ahmed er-Rifâi kimdir? Ahmed er-Rifâi eserleri ve fikirleri nelerdir? Rifâiyye Tarikatının önemli isimleri kimdir? Anadolu ve Rumeli'de Rifâilik nasıldı? İstanbul'da Rifâiyye dergahları.. Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 11. bölümünde "Ahmed er-Rifâi" konuşuluyor...

♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Doç. Dr. Mustakim Arıcı katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler
02:00 Bir gönül tabibi: Ahmed er-Rifâi
07:00 Ahmed er-Rifâi ve fikri anlam dünyası
18:00 Ahmed er-Rifâi eserleri ve fikirleri
23:00 Ahmed er-Rifâi ve Rifâiyye Tarikatı
30:00 Rifâiyye Tarikatı nasıl ortaya çıktı?
33:00 Rifâiliğin Anadolu ve Rumeli'ye olan etkisi
38:00 Anadolu ve Rumeli'de Rifâilik
47:00 Rifâiyye Tarikatının önemli isimleri
01:00:00 İstanbul'da Rifâiyye dergahları
01:17:00 Rumeli'de Rifâiyye tekke ve zaviyeleri
01:37:00 Günümüzde Rifâiyye tarikatı

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