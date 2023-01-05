11. Bölüm "Ahmed er-Rifâi"

Ahmed er-Rifâi kimdir? Ahmed er-Rifâi eserleri ve fikirleri nelerdir? Rifâiyye Tarikatının önemli isimleri kimdir? Anadolu ve Rumeli'de Rifâilik nasıldı? İstanbul'da Rifâiyye dergahları.. Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 11. bölümünde "Ahmed er-Rifâi" konuşuluyor...

♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Doç. Dr. Mustakim Arıcı katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 Bir gönül tabibi: Ahmed er-Rifâi

07:00 Ahmed er-Rifâi ve fikri anlam dünyası

18:00 Ahmed er-Rifâi eserleri ve fikirleri

23:00 Ahmed er-Rifâi ve Rifâiyye Tarikatı

30:00 Rifâiyye Tarikatı nasıl ortaya çıktı?

33:00 Rifâiliğin Anadolu ve Rumeli'ye olan etkisi

38:00 Anadolu ve Rumeli'de Rifâilik

47:00 Rifâiyye Tarikatının önemli isimleri

01:00:00 İstanbul'da Rifâiyye dergahları

01:17:00 Rumeli'de Rifâiyye tekke ve zaviyeleri

01:37:00 Günümüzde Rifâiyye tarikatı