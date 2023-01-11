13. Bölüm | Seyyid Şerif Cürcani

Cürcani kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?

11 Ocak 2023 | 12:47
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 13. bölümünde Seyyid Şerif Cürcani konuşuluyor... ♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, 13. bölümüyle Prof. Dr. Ömer Türker'in katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 Hayatı ve fikirleriyle Seyyid Şerif Cürcani

06:00 Seyyid Şerif Cürcani'nin yaşadığı dönem

08:15 Seyyid Şerif Cürcani'nin eğitim süreci

15:00 Seyyid Şerif Cürcani'nin eserleri ve fikirleri

18:00 Cürcani'nin önce Mutezili sonra Eşari olması iddiası doğru mu?

22:30 İslam düşüncesinin ikinci klasik dönemi

25:30 Seyyid Şerif Cürcani'nin entelektüel hikayesi

30:00 Cürcani kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?

40:00 Cürcani vahdet-i vücud yaklaşımını savunur mu?

46:00 Seyyid Şerif Cürcani'nin eserleri

55:00 Cürcani ve Teftazani'nin ilmi münazaraları ve yankıları 01:02:00 Seyyid Şerif Cürcani ve fikri anlam dünyası 01:08:00 Cürcani'nin takip ettiği yöntem ve temel tezleri 01:18:00 İslam düşüncesi metinlerine nasıl yaklaşılmalı? 01:23:00 İslam düşüncesi metinleri ve Şerh-Haşiye yazım tekniği 01:29:00 Kurucu düşünceler hangi yazım tekniği ve yaklaşımla ortaya çıkar?

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