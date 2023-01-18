14. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Molla Câmî

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan #Göğerenler'in 14. bölümünde "Hayatı ve fikirleriyle Molla Câmî" konuşuluyor...
♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Dr. Ertuğrul Ökten'in katkılarıyla sizlerle...
00:00 Göğerenler
02:00 Hayatı ve fikirleriyle Molla Câmî
11:00 Molla Câmî'nin yaşadığı dönem
19:00 Molla Câmî'nin yaşadığı ve seyahat ettiği yerler
24:00 Sanat, bilim ve mimaride timurlu inkişafı
32:00 Timurlarda kültürel ve sosyal hayat
35:00 Molla Câmî'nin eğitim süreci
40:00 Molla Câmî'nin eserleri nelerdir?
43:00 Molla Câmî Anadolu'ya geldi mi?
48:00 Molla Câmî'nin entelektüel hikayesi
01:09:00 Molla Cami'nin Eserleri Nelerdir?
01:12:30 Fatih Sultan Mehmet Molla Cami'ye ne teklif etti?
01:18:00 Molla Cami'nin anlaşılması ve etkisi
01:29:00 Sultan 2. Bayezid ve Molla Cami arasında nasıl bir münasebet vardı?
01:36:00 Molla Cami'nin döneminin edebiyat dünyasına tesiri