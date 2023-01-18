14. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Molla Câmî

Fatih Sultan Mehmet Molla Cami'ye ne teklif etti?

18 Ocak 2023 | 16:52
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan #Göğerenler'in 14. bölümünde "Hayatı ve fikirleriyle Molla Câmî" konuşuluyor...

♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Dr. Ertuğrul Ökten'in katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 Hayatı ve fikirleriyle Molla Câmî

11:00 Molla Câmî'nin yaşadığı dönem

19:00 Molla Câmî'nin yaşadığı ve seyahat ettiği yerler

24:00 Sanat, bilim ve mimaride timurlu inkişafı

32:00 Timurlarda kültürel ve sosyal hayat

35:00 Molla Câmî'nin eğitim süreci

40:00 Molla Câmî'nin eserleri nelerdir?

43:00 Molla Câmî Anadolu'ya geldi mi?

48:00 Molla Câmî'nin entelektüel hikayesi

01:09:00 Molla Cami'nin Eserleri Nelerdir?

01:12:30 Fatih Sultan Mehmet Molla Cami'ye ne teklif etti?

01:18:00 Molla Cami'nin anlaşılması ve etkisi

01:29:00 Sultan 2. Bayezid ve Molla Cami arasında nasıl bir münasebet vardı?

01:36:00 Molla Cami'nin döneminin edebiyat dünyasına tesiri

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