16. Bölüm I Ebu Eyyûb el-Ensarî

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 16. bölümünde Ebu Eyyûb el-Ensarî konuşuluyor...

♦ Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman'ın katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

04:06 Medeniyetimizin öncü nesli: Sahabe

11:30 İslamiyet'in yerleşmesinde sahabenin rolü

17:27 Ensar ve Muhacir kardeşliği

27:00 Ensar ve Muhacir örnekliğinde kardeşlik ve yardım bilinci

31:44 İslam'ı anlamada sahabenin yeri ve önemi

01:02:22 Ashabın medeniyet inşasındaki rolü

01:10:47 Ebu Eyyûb el-Ensarî hayatı

01:22:30 Efendimizin (sav) gölgesinde yetişenler

01:29:24 Ebu Eyyûb el-Ensarî niçin İstanbul'a geldi?