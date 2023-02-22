16. Bölüm I Ebu Eyyûb el-Ensarî

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 16. bölümünde Ebu Eyyûb el-Ensarî konuşuluyor...
♦ Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman'ın katkılarıyla sizlerle...
00:00 Göğerenler
04:06 Medeniyetimizin öncü nesli: Sahabe
11:30 İslamiyet'in yerleşmesinde sahabenin rolü
17:27 Ensar ve Muhacir kardeşliği
27:00 Ensar ve Muhacir örnekliğinde kardeşlik ve yardım bilinci
31:44 İslam'ı anlamada sahabenin yeri ve önemi
01:02:22 Ashabın medeniyet inşasındaki rolü
01:10:47 Ebu Eyyûb el-Ensarî hayatı
01:22:30 Efendimizin (sav) gölgesinde yetişenler
01:29:24 Ebu Eyyûb el-Ensarî niçin İstanbul'a geldi?