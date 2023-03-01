17. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Kemalpaşazade

Kemalpaşazade Şeyhülislam olana kadar hangi aşamalardan geçti?

01 Mart 2023 | 13:07
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan #Göğerenler'in 17. bölümünde Kemalpaşazade konuşuluyor... Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Prof. Dr. Murat Demirkol'un katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 Hayatı ve Fikirleriyle Kemalpaşazade

10:00 Kemalpaşazade'nin Yaşadığı Dönem

12:00 Kemalpaşazade'nin Eğitim Süreci

18:00 Kemalpaşazade Kimlerden Etkilenmiş, Kimleri Etkilemiştir?

20:00 Kemalpaşazade'nin Hayatında Etkili Olan Hocalar

22:00 Kemalpaşazade Şeyhülislam olana kadar hangi aşamalardan geçti?

23:00 Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin müderrislik yaptığı medreseler

32:00 Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin Sultan Selim ile olan ilişkisi

53:00 Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin Molla Kabız olayındaki rolü

01:00:00 Fenarizade Muhyiddin Çelebi ve Şeyhülislam Kemalpaşazade arasında yaşanan olaylar

01:11:00 Kemalpaşazade'nin Tasavvufa Bakışı

01:28:00 Kemalpaşazade'nin "Razi ve Tusi" ilim geleneğine bakışı

01:30:00 Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin ilmi kişiliği ve eserleri

01:41:00 Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin vasiyeti ve vefatı

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