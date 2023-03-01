17. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Kemalpaşazade

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan #Göğerenler'in 17. bölümünde Kemalpaşazade konuşuluyor... Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Prof. Dr. Murat Demirkol'un katkılarıyla sizlerle...
00:00 Göğerenler
02:00 Hayatı ve Fikirleriyle Kemalpaşazade
10:00 Kemalpaşazade'nin Yaşadığı Dönem
12:00 Kemalpaşazade'nin Eğitim Süreci
18:00 Kemalpaşazade Kimlerden Etkilenmiş, Kimleri Etkilemiştir?
20:00 Kemalpaşazade'nin Hayatında Etkili Olan Hocalar
22:00 Kemalpaşazade Şeyhülislam olana kadar hangi aşamalardan geçti?
23:00 Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin müderrislik yaptığı medreseler
32:00 Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin Sultan Selim ile olan ilişkisi
53:00 Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin Molla Kabız olayındaki rolü
01:00:00 Fenarizade Muhyiddin Çelebi ve Şeyhülislam Kemalpaşazade arasında yaşanan olaylar
01:11:00 Kemalpaşazade'nin Tasavvufa Bakışı
01:28:00 Kemalpaşazade'nin "Razi ve Tusi" ilim geleneğine bakışı
01:30:00 Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin ilmi kişiliği ve eserleri
01:41:00 Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin vasiyeti ve vefatı