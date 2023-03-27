21. Bölüm | Necmeddin En- Nahcuvani

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 21. bölümünde Necmeddin En- Nahcuvani konuşuluyor...
Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, 21. bölümüyle sizlerle...
Göğerenler'e bu hafta Dr. Elmin Aliyev konuk oldu.
00:00 Göğerenler
00:05 Necmeddin En- Nahcuvani'nin Hayatı
10:00 Nahçuvan'daki Entelektüel Atmosfer Nasıldı?
20:00 Hayat Ve Fikirleriyle Necmeddin En-Nahçuvani
40:00 Necmeddin En- Nahcuvani'nin Hayat Hikayesi
01:00:00 Necmeddin En- Nahcuvani'nin Yaşadığı Dönemde Siyasi Ortam