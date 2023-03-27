21. Bölüm | Necmeddin En- Nahcuvani

Nahçuvan'daki entelektüel atmosfer nasıldı?

27 Mart 2023 | 15:55
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 21. bölümünde Necmeddin En- Nahcuvani konuşuluyor...

Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, 21. bölümüyle sizlerle...

Göğerenler'e bu hafta Dr. Elmin Aliyev konuk oldu.

00:00 Göğerenler

00:05 Necmeddin En- Nahcuvani'nin Hayatı

10:00 Nahçuvan'daki Entelektüel Atmosfer Nasıldı?

20:00 Hayat Ve Fikirleriyle Necmeddin En-Nahçuvani

40:00 Necmeddin En- Nahcuvani'nin Hayat Hikayesi

01:00:00 Necmeddin En- Nahcuvani'nin Yaşadığı Dönemde Siyasi Ortam

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