22. Bölüm I Yanyalı Esad Efendi

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 22. bölümünde Yanyalı Esad Efendi konuşuldu.

05 Nisan 2023 | 21:41

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