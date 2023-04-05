22. Bölüm I Yanyalı Esad Efendi
Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 22. bölümünde Yanyalı Esad Efendi konuşuldu.
05 Nisan 2023 | 21:41
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