23. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Teftazani

Teftazani ve Razi arasında nasıl bir bağ var?

12 Nisan 2023 | 16:32
VİDEO DEVAM EDİYOR

Göğerenler'in 23. bölümünde Saadettin Teftazani konuşuluyor... Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, 23. bölümüyle sizlerle... Göğerenler'e bu hafta Dr. Ziya Erdinç konuk oldu.

00:00 Göğerenler

02:00 Hayatı ve fikirleriyle Teftazani

05:00 Teftazani'nin yaşadığı dönem

10:00 Teftazani'nin siyasi ilişkileri

25:00 Teftazani nerelere seyahat etmiştir?

35:00 Emir Timur'un Teftazani ile olan ilişkisi

42:00 Teftazani ve Cürcani'nin ilmi münazaraları

52:00 Teftazani'nin öğrencileri kimlerdir?

01:05:00 Teftazani kelamı nereye konumlandırır?

01:13:00 Teftazani Maturidi mi Eşari midir?

01:25:00 Teftazani ve Razi arasında nasıl bir bağ var?

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