23. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Teftazani

Göğerenler'in 23. bölümünde Saadettin Teftazani konuşuluyor... Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, 23. bölümüyle sizlerle... Göğerenler'e bu hafta Dr. Ziya Erdinç konuk oldu.
00:00 Göğerenler
02:00 Hayatı ve fikirleriyle Teftazani
05:00 Teftazani'nin yaşadığı dönem
10:00 Teftazani'nin siyasi ilişkileri
25:00 Teftazani nerelere seyahat etmiştir?
35:00 Emir Timur'un Teftazani ile olan ilişkisi
42:00 Teftazani ve Cürcani'nin ilmi münazaraları
52:00 Teftazani'nin öğrencileri kimlerdir?
01:05:00 Teftazani kelamı nereye konumlandırır?
01:13:00 Teftazani Maturidi mi Eşari midir?
01:25:00 Teftazani ve Razi arasında nasıl bir bağ var?