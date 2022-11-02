3. Bölüm "Müeyyedzade Abdürrahim Efendi"

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 3. bölümünde Müeyyedzade Abdürrahim Efendi konuşuluyor...
♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Prof. Dr. Osman Demir'in katkılarıyla sizlerle...
00:00 Göğerenler
02:00 Anadolu Erenlerinden: Müeyyedzade Abdürrahim Efendi
06:00 Müeyyedzâde'nin hayatı ve ilk eğitimi
12:00 Müeyyedzâde'nin yaşamı ve seyahatleri
17:50 Müeyyedzade Abdürrahim Efendi'nin İran'a olan yolculuğu
23:00 Osmanlı'da bir alimin yolculuğu nasıldı?
31:00 İrfan, İlim ve Ahlak üçgeninde Müeyyedzade'nin düşünce sistemi
46:00 Bir Müstensih olarak Müeyyedzade
53:00 Müeyyedzade'nin fikri derinliği
58:00 Himaye sistemi ve Müeyyedzade'nin hamileri
01:12:00 Müeyyedzade'nin telif ettiği risaleleler