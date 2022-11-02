3. Bölüm "Müeyyedzade Abdürrahim Efendi"

Alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'de bu hafta Müeyyedzade Abdürrahim Efendi konuşuldu.

03 Kasım 2022 | 10:21
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 3. bölümünde Müeyyedzade Abdürrahim Efendi konuşuluyor...

♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Prof. Dr. Osman Demir'in katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 Anadolu Erenlerinden: Müeyyedzade Abdürrahim Efendi

06:00 Müeyyedzâde'nin hayatı ve ilk eğitimi

12:00 Müeyyedzâde'nin yaşamı ve seyahatleri

17:50 Müeyyedzade Abdürrahim Efendi'nin İran'a olan yolculuğu

23:00 Osmanlı'da bir alimin yolculuğu nasıldı?

31:00 İrfan, İlim ve Ahlak üçgeninde Müeyyedzade'nin düşünce sistemi

46:00 Bir Müstensih olarak Müeyyedzade

53:00 Müeyyedzade'nin fikri derinliği

58:00 Himaye sistemi ve Müeyyedzade'nin hamileri

01:12:00 Müeyyedzade'nin telif ettiği risaleleler

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