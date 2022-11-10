5. Bölüm "Yunus Emre"

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'de bu hafta "Yunus Emre" konuşuldu.

10 Kasım 2022 | 09:48
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Yunus Emre'nin yaşadığı sosyal ve siyasi ortam nasıldı? Yunus Emre'nin hayatına dair menkıbelerin önemi nedir? Yunus Emre kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir? Yunus Emre'nin yazmalarına dair çalışmalar nelerdir?

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 5. bölümünde Yunus Emre konuşuluyor...

♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu'nun katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 Hayatı ve Fikirleriyle Yunus Emre

07:00 Yunus Emre'nin yaşadığı sosyal ve siyasi ortam nasıldı?

15:00 Yunus Emre'nin hayatı ve ailesi

18:30 Yunus Emre'nin hayatına dair menkıbelerin önemi

21:00 Yunus Emre'nin Ümmi olduğuna dair tartışmalar

31:00 Yunus Emre kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?

37:00 Yunus Emre'nin yaşamı ve seyahatleri

46:00 Yunus Emre'nin yazmalarına dair çalışmalar

54:00 Yunus Emre'nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri

57:00 Yunus Emre'nin şiirlerindeki semboller

59:30 Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre

01:04:00 Dil ve Üslup açısından Yunus Emre şiiri

01:07:00 Yunus Emre'nin Türkçe'ye hizmetleri

01:18:00 Yunus Emre'nin mutasavvıf kişiliği

01:29:00 Yunus Emre herhangi bir tarikata mensup muydu?

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