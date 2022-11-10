5. Bölüm "Yunus Emre"

Yunus Emre'nin yaşadığı sosyal ve siyasi ortam nasıldı? Yunus Emre'nin hayatına dair menkıbelerin önemi nedir? Yunus Emre kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir? Yunus Emre'nin yazmalarına dair çalışmalar nelerdir?
Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 5. bölümünde Yunus Emre konuşuluyor...
♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu'nun katkılarıyla sizlerle...
00:00 Göğerenler
02:00 Hayatı ve Fikirleriyle Yunus Emre
07:00 Yunus Emre'nin yaşadığı sosyal ve siyasi ortam nasıldı?
15:00 Yunus Emre'nin hayatı ve ailesi
18:30 Yunus Emre'nin hayatına dair menkıbelerin önemi
21:00 Yunus Emre'nin Ümmi olduğuna dair tartışmalar
31:00 Yunus Emre kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?
37:00 Yunus Emre'nin yaşamı ve seyahatleri
46:00 Yunus Emre'nin yazmalarına dair çalışmalar
54:00 Yunus Emre'nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri
57:00 Yunus Emre'nin şiirlerindeki semboller
59:30 Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre
01:04:00 Dil ve Üslup açısından Yunus Emre şiiri
01:07:00 Yunus Emre'nin Türkçe'ye hizmetleri
01:18:00 Yunus Emre'nin mutasavvıf kişiliği
01:29:00 Yunus Emre herhangi bir tarikata mensup muydu?