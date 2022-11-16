6. Bölüm "Kutbüddin Şirazi"

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 6. bölümünde Kutbüddin Şirazi konuşuluyor...
♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Dr. Ahmet Meydan'ın katkılarıyla sizlerle...
00:00 Göğerenler
02:00 Hayatı ve fikirleriyle Kutbüddin Şirazi
05:00 Kutbüddin Şirazi'nin yaşadığı dönem
18:00 Kutbüddin Şirazi'nin eğitim süreci
21:00 Kutbüddin Şirazi'nin eserleri nelerdir?
30:00 Astronomi, Matematik, tıp ve din alimi: Kutbüddin Şirazi
01:02:00 Hayatı ve fikirleriyle Kutbüddin Şirazi
01:14:00 Kutbüddin Şirazi'nin düşüncesinin esasları
01:21:00 Kutbüddin Şirazi ve felsefi anlam dünyası