6. Bölüm "Kutbüddin Şirazi"

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'de bu hafta "Kutbüddin Şirazi" konuşuldu.

16 Kasım 2022 | 12:56
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 6. bölümünde Kutbüddin Şirazi konuşuluyor...

♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Dr. Ahmet Meydan'ın katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 Hayatı ve fikirleriyle Kutbüddin Şirazi

05:00 Kutbüddin Şirazi'nin yaşadığı dönem

18:00 Kutbüddin Şirazi'nin eğitim süreci

21:00 Kutbüddin Şirazi'nin eserleri nelerdir?

30:00 Astronomi, Matematik, tıp ve din alimi: Kutbüddin Şirazi

01:02:00 Hayatı ve fikirleriyle Kutbüddin Şirazi

01:14:00 Kutbüddin Şirazi'nin düşüncesinin esasları

01:21:00 Kutbüddin Şirazi ve felsefi anlam dünyası

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