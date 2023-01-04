7. Bölüm "Ahmet Yesevi"

Ahmed Yesevi kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir? Ahmed Yesevi'nin Anadolu'nun İslamlaşmasındaki yeri nedir? Ahmed Yesevi'nin ahlak ve eğitim metodu nedir? Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 7. bölümünde Ahmet Yesevi konuşuluyor...
♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Prof. Dr. Necdet Tosun'un katkılarıyla sizlerle...
00:00 Göğerenler
02:00 Hayatı ve Fikirleriyle Ahmet Yesevi
06:00 Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi
11:00 Ahmed Yesevi'nin doğumu ve ilk tahsil hayatı
17:00 Ahmed Yesevi kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?
23:00 Aşk Yolu: Hoca Ahmed Yesevi ve Hikmetleri
34:00 Ahmed Yesevi'nin hayatının son yılları ve vefatı
55:00 Hoca Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet
01:04:00 Anadolu'yu mayalayan ruh: Ahmed Yesevi
01:14:00 Hoca Ahmed Yesevi ve Yesevilik
01:17:00 Ahmed Yesevi'nin ahlak ve eğitim metodu
01:34:00 Ahmed Yesevi'nin Anadolu'nun İslamlaşmasındaki yeri