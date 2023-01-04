7. Bölüm "Ahmet Yesevi"

Ahmed Yesevi kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?

04 Ocak 2023 | 17:49
VİDEO DEVAM EDİYOR

Ahmed Yesevi kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir? Ahmed Yesevi'nin Anadolu'nun İslamlaşmasındaki yeri nedir? Ahmed Yesevi'nin ahlak ve eğitim metodu nedir? Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 7. bölümünde Ahmet Yesevi konuşuluyor...

♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Prof. Dr. Necdet Tosun'un katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 Hayatı ve Fikirleriyle Ahmet Yesevi

06:00 Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi

11:00 Ahmed Yesevi'nin doğumu ve ilk tahsil hayatı

17:00 Ahmed Yesevi kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?

23:00 Aşk Yolu: Hoca Ahmed Yesevi ve Hikmetleri

34:00 Ahmed Yesevi'nin hayatının son yılları ve vefatı

55:00 Hoca Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet

01:04:00 Anadolu'yu mayalayan ruh: Ahmed Yesevi

01:14:00 Hoca Ahmed Yesevi ve Yesevilik

01:17:00 Ahmed Yesevi'nin ahlak ve eğitim metodu

01:34:00 Ahmed Yesevi'nin Anadolu'nun İslamlaşmasındaki yeri

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