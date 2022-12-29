8. Bölüm "Hacı Bayram Veli" Göğerenler

Hacı Bayram Veli'nin günümüze etkileri nelerdir? Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 8. bölümünde Hacı Bayram Veli konuşuluyor...

♦ Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya' nın katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 Hayatı ve fikriyatıyla Hacı Bayram Veli

07:00 Tarihi, dini ve menkıbevi kişiliği

13:00 Doğumu ve ilk tahsil hayatı

19:00 Müderrisliği ve eğitim metodu

27:00 İrfani anlam dünyası

34:00 Manevi Yolculuğu

42:00 Somuncu Baba ile ilişkisi

53:00 Hacı Bayram Veli'nin Edirne ziyareti

01:08:00 Hayatının son yılları ve vefatı

01:10:00 Kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?

01:21:00 Hacı Bayram Veli ve Bayramilik

01:25:00 Günümüze etkileri nelerdir?

01:28:00 Hacı Bayram Veli'nin eserleri