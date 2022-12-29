8. Bölüm "Hacı Bayram Veli" Göğerenler

Göğerenler'in 8. bölümünde Hacı Bayram Veli konuşuluyor...

29 Aralık 2022 | 09:25
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Hacı Bayram Veli'nin günümüze etkileri nelerdir? Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 8. bölümünde Hacı Bayram Veli konuşuluyor...

♦ Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya' nın katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler
02:00 Hayatı ve fikriyatıyla Hacı Bayram Veli
07:00 Tarihi, dini ve menkıbevi kişiliği
13:00 Doğumu ve ilk tahsil hayatı
19:00 Müderrisliği ve eğitim metodu
27:00 İrfani anlam dünyası
34:00 Manevi Yolculuğu
42:00 Somuncu Baba ile ilişkisi
53:00 Hacı Bayram Veli'nin Edirne ziyareti
01:08:00 Hayatının son yılları ve vefatı
01:10:00 Kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?
01:21:00 Hacı Bayram Veli ve Bayramilik
01:25:00 Günümüze etkileri nelerdir?
01:28:00 Hacı Bayram Veli'nin eserleri

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