9. Bölüm "İsmail Gelenbevi"

İsmail Gelenbevi'nin eserleri nelerdir? İsmail Gelenbevi'nin düşüncesinin esasları nelerdir? Gelenbevi kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir? Gelenbevi'nin günümüze etkileri nelerdir?
Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 9. bölümünde "Hayatı ve Fikirleriyle İsmail Gelenbevi" konuşuluyor... ♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Doç. Dr. Harun Kuşlu'nun katkılarıyla sizlerle...
00:00 Göğerenler
02:00 Hayatı ve Fikirleriyle İsmail Gelenbevi
07:00 Geleneksel Düşünür, Yenilikçi Bilim Adamı: Gelenbevi
15:00 18. Yüzyılın En Önemli ve Etkili Osmanlı Düşünürü: Gelenbevi
20:00 Gelenbevi'nin entelektüel hikayesi
28:00 İsmail Gelenbevi'nin eğitim süreci
33:00 Gelenbevi'nin müderrisliğe başlaması
39:00 İsmail Gelenbevi ve fikri anlam dünyası
51:00 İsmail Gelenbevi'nin eserleri nelerdir?
57:00 Gelenbevi'nin hayatının son yılları ve vefatı
01:12:00 İsmail Gelenbevi'nin düşüncesinin esasları
01:22:00 Gelenbevi kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?
01:29:00 Gelenbevi'nin eserlerinin alımlanması, anlaşılması ve etkisi
01:38:00 Gelenbevi'nin günümüze etkileri nelerdir?