9. Bölüm "İsmail Gelenbevi"

Gelenbevi kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?

06 Ocak 2023 | 14:11
VİDEO DEVAM EDİYOR

İsmail Gelenbevi'nin eserleri nelerdir? İsmail Gelenbevi'nin düşüncesinin esasları nelerdir? Gelenbevi kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir? Gelenbevi'nin günümüze etkileri nelerdir?

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 9. bölümünde "Hayatı ve Fikirleriyle İsmail Gelenbevi" konuşuluyor... ♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Doç. Dr. Harun Kuşlu'nun katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 Hayatı ve Fikirleriyle İsmail Gelenbevi

07:00 Geleneksel Düşünür, Yenilikçi Bilim Adamı: Gelenbevi

15:00 18. Yüzyılın En Önemli ve Etkili Osmanlı Düşünürü: Gelenbevi

20:00 Gelenbevi'nin entelektüel hikayesi

28:00 İsmail Gelenbevi'nin eğitim süreci

33:00 Gelenbevi'nin müderrisliğe başlaması

39:00 İsmail Gelenbevi ve fikri anlam dünyası

51:00 İsmail Gelenbevi'nin eserleri nelerdir?

57:00 Gelenbevi'nin hayatının son yılları ve vefatı

01:12:00 İsmail Gelenbevi'nin düşüncesinin esasları

01:22:00 Gelenbevi kimlerden etkilenmiş, kimleri etkilemiştir?

01:29:00 Gelenbevi'nin eserlerinin alımlanması, anlaşılması ve etkisi

01:38:00 Gelenbevi'nin günümüze etkileri nelerdir?

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