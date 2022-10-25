Göğerenler | 2. Bölüm "Siraceddin El- Urmevi"

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 2. bölümünde Siraceddin El- Urmevi konuşuldu.

27 Ekim 2022 | 11:58
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🔎Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 2. bölümünde Siraceddin El- Urmevi konuşuluyor...

♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler'e bu hafta Prof. Dr. Hasan Akkanat konuk oldu.

00:00 Göğerenler

02:00 Siraceddin El- Urmevi kimdir?

07:50 Urmevi'nin hayatı ve eğitimi

09:30 Siraceddin El - Urmevi'nin Musul'da aldığı eğitim

14:50 Medrese eğitiminin Batı bilimine olan etkisi

20:00 Kemaleddin Bin Yunus'un Urmevi üzerindeki etkisi

26:00 Urmevi'nin aldığı eğitim ve ilmi faaliyetleri

35:00 İbn Sinacılık ve İbn Rüştçülük ekseninde yapılan felsefe

38:00 Anadolu'yu mayalayan ruh: İlim, İrfan ve Hikmet

45:00 Urmevi, Konevi ve Mevlana arasında olan ilmi etkileşim

52:00 Urmevi'nin Konya'daki yaşamı ve vefatı

57:00 Urmevi'nin Anadolu'ya gelişi ve Konya ilim çevresi

01:03:00 Anadolu aydınlanmasının kurucu isimleri: Mevlana, Konevi, ve Urmevi

01:05:00 Urmevi Mantık ve Marifetullah ilişkisini nasıl kuruyor?

01:11:00 Urmevi'nin İslam düşüncesine yön verecek disiplin arayışı

01:20:00 Urmevi hangi felsefi geleneğe mensuptur?

01:26:00 Urmevi'den günümüze hangi eserler kalmıştır?

01:30:00 Anadolu aydınlanmasının kurucu isimlerinden: Siraceddin Urmevi

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