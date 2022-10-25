Göğerenler | 2. Bölüm "Siraceddin El- Urmevi"

🔎Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 2. bölümünde Siraceddin El- Urmevi konuşuluyor...
♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler'e bu hafta Prof. Dr. Hasan Akkanat konuk oldu.
00:00 Göğerenler
02:00 Siraceddin El- Urmevi kimdir?
07:50 Urmevi'nin hayatı ve eğitimi
09:30 Siraceddin El - Urmevi'nin Musul'da aldığı eğitim
14:50 Medrese eğitiminin Batı bilimine olan etkisi
20:00 Kemaleddin Bin Yunus'un Urmevi üzerindeki etkisi
26:00 Urmevi'nin aldığı eğitim ve ilmi faaliyetleri
35:00 İbn Sinacılık ve İbn Rüştçülük ekseninde yapılan felsefe
38:00 Anadolu'yu mayalayan ruh: İlim, İrfan ve Hikmet
45:00 Urmevi, Konevi ve Mevlana arasında olan ilmi etkileşim
52:00 Urmevi'nin Konya'daki yaşamı ve vefatı
57:00 Urmevi'nin Anadolu'ya gelişi ve Konya ilim çevresi
01:03:00 Anadolu aydınlanmasının kurucu isimleri: Mevlana, Konevi, ve Urmevi
01:05:00 Urmevi Mantık ve Marifetullah ilişkisini nasıl kuruyor?
01:11:00 Urmevi'nin İslam düşüncesine yön verecek disiplin arayışı
01:20:00 Urmevi hangi felsefi geleneğe mensuptur?
01:26:00 Urmevi'den günümüze hangi eserler kalmıştır?
01:30:00 Anadolu aydınlanmasının kurucu isimlerinden: Siraceddin Urmevi