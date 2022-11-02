Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan #Göğerenler'in 4. bölümünde İbn'ül Arabi konuşuluyor...
♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Dr. Ali İhsan Kılıç'ın katkılarıyla sizlerle...
00:00 Göğerenler
02:00 İbnü'l -Arabi
12:00 İbnü'l Arabi'nin hayatı ve ilk eğitimi
21:00 İbnü'l Arabi'nin seyahatleri ve Anadolu'ya gelişi
38:00 İbnü'l Arabi'nin Eserleri
49:00 İbn'ül Arabi'nin son yılları
58:00 İbnü'l - Arabi: Dönüşü Olmayan Yolculuk
01:02:00 Velayet nazariyesinin tarihsel ve doktrinel boyutları