Göğerenler | 4. Bölüm "İbn'ül Arabi"

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'de bu hafta İbnü'l Arabi konuşuldu.

02 Kasım 2022 | 12:49
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan #Göğerenler'in 4. bölümünde İbn'ül Arabi konuşuluyor...

♦Doç. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Dr. Ali İhsan Kılıç'ın katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 İbnü'l -Arabi

12:00 İbnü'l Arabi'nin hayatı ve ilk eğitimi

21:00 İbnü'l Arabi'nin seyahatleri ve Anadolu'ya gelişi

38:00 İbnü'l Arabi'nin Eserleri

49:00 İbn'ül Arabi'nin son yılları

58:00 İbnü'l - Arabi: Dönüşü Olmayan Yolculuk

01:02:00 Velayet nazariyesinin tarihsel ve doktrinel boyutları

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