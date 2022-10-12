Göğerenler I 1. Bölüm "Hz. Mevlana"

Prof. Dr. Hayri Kaplan'ın konuk olduğu Göğ Erenler programı, Doç. Dr. Eşref Altaş'ın sunumuyla Vav TV'de...

Göğ Erenler'de bu hafta Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı anlatılıyor.

Programda ele alınan başlıca konular şöyle:

▶ Mevlana Celaleddin'in hayat serüveni nasıl başladı, ilk tahsil hayatı nasıldı?

▶ Mevlana Celaleddin'in ailesi Anadolu'ya neden göç etti?

▶ Hangi özellikleri Mesnevi'yi en çok okunan eser kılıyor?



▶ İslam düşünce geleneğinde Mesnevi, nasıl yer tutar?

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Doç. Dr. Eşref Altaş kimdir?

Eşref Altaş, 1973'te Erzurum'da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1998'de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimine, Ekim 1999'da ise öğretmenliğe başladı.

Aralık 2002'de "Kâtip Çelebi'de Islahat Düşüncesi" adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Haziran 2009'da "Fahreddin er-Râzî'nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi" adlı teziyle doktorasını verdi.Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Ders Kitapları Komisyon'unda çalıştı. 2010-2015 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ve Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde çalıştı.

2014 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve 2017'de doçent unvanını hak eden Altaş'ın çalışmaları, Fahreddin er-Râzî ve kelâm-felsefe ilişkileri bağlamında müteahhir dönem İslam düşüncesine odaklanmaktadır. Arapça ve İngilizce bilen Eşref Altaş, evli ve dört çocuk babasıdır.

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