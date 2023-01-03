Hayatı ve fikirleriyle "Aşık Paşa"
Göğerenler'in bu bölümünde Aşık Paşa'nın entelektüel hikayesi konuşuluyor...
04 Ocak 2023 | 07:41
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Hayatı ve fikirleriyle "Aşık Paşa" 04 Ocak 2023 | 07:41