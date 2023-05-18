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18 Mayıs 2023
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Süleyman Çelebi | Göğerenler
Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler programının bu bölümüne Prof. Dr. Bilal Kemikli konuk oldu.
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