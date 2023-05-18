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Süleyman Çelebi | Göğerenler 18 Mayıs 2023 10:05
Hayatı ve Fikirleriyle Curcânî | Göğerenler 11 Mayıs 2023 10:05
Hayatı ve Fikirleriyle Veliyyüddin Carullah 11 Mayıs 2023 10:05
23. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Teftazani 19 Nisan 2023 10:04
22. Bölüm I Yanyalı Esad Efendi 10 Nisan 2023 11:04
21. Bölüm | Necmeddin En- Nahcuvani 05 Nisan 2023 09:04
20. Bölüm | Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmet Efendi 24 Mart 2023 11:03
19. Bölüm I Nureddin Cerrahi 18 Mart 2023 11:03
17. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Kemalpaşazade 06 Mart 2023 05:03
16. Bölüm I Ebu Eyyûb el-Ensarî 22 Şubat 2023 07:02
15. Bölüm | Hayatları ve Fikirleriyle Yazıcızadeler 02 Mart 2023 10:03
14. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Molla Câmî 02 Mart 2023 10:03
13. Bölüm "Seyyid Şerif Cürcani" 02 Mart 2023 10:03
12. Bölüm Hayatı ve fikirleriyle "Aşık Paşa" 02 Mart 2023 10:03
11. Bölüm "Ahmed er-Rifâi" 02 Mart 2023 10:03
10. Bölüm "Taşköprülüzade Ahmed Efendi" 02 Mart 2023 10:03
9. Bölüm "İsmail Gelenbevi" 02 Mart 2023 10:03
8. Bölüm "Hacı Bayram Veli" Göğerenler 02 Mart 2023 10:03
7. Bölüm "Ahmet Yesevi" 02 Mart 2023 10:03
6. Bölüm "Kutbüddin Şirazi" 02 Mart 2023 10:03
5. Bölüm "Yunus Emre" 01 Şubat 2023 07:02
4. Bölüm "İbn'ül Arabi" 18 Mayıs 2023 04:05
3. Bölüm "Müeyyedzade Abdürrahim Efendi" 18 Mayıs 2023 03:05
2. Bölüm "Siraceddin El- Urmevi" 18 Mayıs 2023 03:05
1. Bölüm "Hz. Mevlana" 18 Mayıs 2023 03:05

Süleyman Çelebi | Göğerenler

Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler programının bu bölümüne Prof. Dr. Bilal Kemikli konuk oldu.

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