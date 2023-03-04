19. Bölüm | Endülüs - İslam Medeniyetinin Doğuşu

Endülüs Emevi Devleti nasıl kuruldu? İspanya'da Endülüs-İslam medeniyetinin doğuşu nasıl gerçekleşti. Avrupa'da bir Endülüs şehri: Kurtuba ve Kurtuba Camii'nin mimari özellikleri...
Gönül Coğrafyamız'da bu hafta Endülüs Emevi Devleti konuşuldu. Gönül Coğrafyamız 19. bölümüyle sizlerle...
Gönül Coğrafyamız'da bu hafta Dr. Vehbi Baysan'ın konuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Aydınlı oldu.
00:00 Müslümanların İspanya Serüveni: Endülüs
05:00 İslam'ın Avrupa'daki Mührü: Endülüs
11:00 Endülüs İslam Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi
15:00 Müslümanların Şehit Coğrafyası: Endülüs
17:00 Endülüs - İslam Medeniyetinin Doğuşu
25:00 Endülüs Emevi Devleti'nin Kuruluşu
30:00 Avrupa'da Bir Endülüs Şehri: Kurtuba
01:05:00 Endülüs'ün İhtişamlı Eğitim Kurumu: Kurtuba Ulu Cami
01:10:00 İslam Tarihinde Yer Alan En Büyük Üçüncü Cami: Kurtuba Ulu Cami
01:15:00 Kurtuba Camii Mimari Özellikleri
01:27:00 Endülüs Emevi Devleti'nin Başşehri: Kurtuba
01:40:00 Endülüslü Ünlü Musikişinas: Ziryab