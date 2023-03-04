19. Bölüm | Endülüs - İslam Medeniyetinin Doğuşu

Endülüs Emevi Devleti nasıl kuruldu? İspanya'da Endülüs-İslam medeniyetinin doğuşu nasıl gerçekleşti. Avrupa'da bir Endülüs şehri: Kurtuba ve Kurtuba Camii'nin mimari özellikleri...

Gönül Coğrafyamız'da bu hafta Endülüs Emevi Devleti konuşuldu. Gönül Coğrafyamız 19. bölümüyle sizlerle...

Gönül Coğrafyamız'da bu hafta Dr. Vehbi Baysan'ın konuğu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Aydınlı oldu.

00:00 Müslümanların İspanya Serüveni: Endülüs

05:00 İslam'ın Avrupa'daki Mührü: Endülüs

11:00 Endülüs İslam Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi

15:00 Müslümanların Şehit Coğrafyası: Endülüs

17:00 Endülüs - İslam Medeniyetinin Doğuşu

25:00 Endülüs Emevi Devleti'nin Kuruluşu

30:00 Avrupa'da Bir Endülüs Şehri: Kurtuba

01:05:00 Endülüs'ün İhtişamlı Eğitim Kurumu: Kurtuba Ulu Cami

01:10:00 İslam Tarihinde Yer Alan En Büyük Üçüncü Cami: Kurtuba Ulu Cami

01:15:00 Kurtuba Camii Mimari Özellikleri

01:27:00 Endülüs Emevi Devleti'nin Başşehri: Kurtuba

01:40:00 Endülüslü Ünlü Musikişinas: Ziryab