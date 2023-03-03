Balkan ülkeleri hangileri? Balkanlar bölgesi nereleri kapsıyor? Balkan bölgelerinde Osmanlı hakimiyeti nasıldı? Balkanlar'da Türk Kültürünün İzleri... Gönül Coğrafyamız programında bu hafta Prof. Dr. Mustafa İsen'in katılımıyla Balkan/Rumeli bölgesi incelendi.
Prof. Dr. Mustafa İsen'in konuk olduğu Gönül Coğrafyamız, Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
03:00 Balkanlar neresi? Balkan ülkeleri hangileri?
09:50 Balkanlar'da Türk-İslam Varlığı
13:00 Balkanlar'da Osmanlı Hakimiyeti ve Siyasal Mirası
35:00 Macaristan'da Bir Osmanlı Şehri: Belgrad
48:00 Balkanlar'da Türkiye İmajı
01:02:00 Balkan Ülkelerinde Demografik ve Etnik Yapı
01:10:00 Balkanlar'da Türk Kültürünün İzleri
01:20:00 Osmanlı'nın İzlerini Taşıyan Şehir: Üsküp
01:37:00 Osmanlı'nın Balkanlar'daki Şehircilik Anlayışı