23. Bölüm | Balkanlar'da Türk-İslam Varlığı

Balkanlar'da Osmanlı hakimiyeti nasıl sonlandı?

04 Mart 2023 | 15:59
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Balkan ülkeleri hangileri? Balkanlar bölgesi nereleri kapsıyor? Balkan bölgelerinde Osmanlı hakimiyeti nasıldı? Balkanlar'da Türk Kültürünün İzleri... Gönül Coğrafyamız programında bu hafta Prof. Dr. Mustafa İsen'in katılımıyla Balkan/Rumeli bölgesi incelendi.

Prof. Dr. Mustafa İsen'in konuk olduğu Gönül Coğrafyamız, Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

03:00 Balkanlar neresi? Balkan ülkeleri hangileri?

09:50 Balkanlar'da Türk-İslam Varlığı

13:00 Balkanlar'da Osmanlı Hakimiyeti ve Siyasal Mirası

35:00 Macaristan'da Bir Osmanlı Şehri: Belgrad

48:00 Balkanlar'da Türkiye İmajı

01:02:00 Balkan Ülkelerinde Demografik ve Etnik Yapı

01:10:00 Balkanlar'da Türk Kültürünün İzleri

01:20:00 Osmanlı'nın İzlerini Taşıyan Şehir: Üsküp

01:37:00 Osmanlı'nın Balkanlar'daki Şehircilik Anlayışı

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