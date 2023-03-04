24. Bölüm | Sultan II. Abdulhamid

Gönül Coğrafyamız programında bu Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı 2. Abdulhamid konuşuldu. II. Abdulhamid nasıl bir hükümdardı? 2. Abdulhamid tahta nasıl çıktı? 2. Abdulhamid'in sırdaşı TahsinPaşa'nın Yıldız Sarayı hatıralarında neler var? Sultan İkinci Abdulhamid'in büyük projesi Bağdat Demiryolu hakkında bilinmeyenler ve daha fazlası Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız programının 24. bölümünde sizlerle...

Gönül Coğrafyamız programına Sultan Abdulhamid'i konuşmak üzere İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan ve Araştırmacı-Yazar Yüksel Kanar konuk oldu.

00:00 Gönül Coğrafyamız

03:00 Osmanlı'nın 34. Padişahı: Sultan II. Abdulhamid

05:30 II. Abdulhamid Nasıl Bir Hükümdardı?

08:30 2. Abdulhamid'in Kişiliği ve Tahta Çıkışı

15:15 2. Abdulhamid'in Sırdaşı Tahsin Paşa'nın Yıldız Sarayı Hatıraları

42:00 Araştırmacı-Yazar Yüksel Kanar

48:00 Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

55:00 2. Abdulhamid'in Kitap Merakı

01:09:00 2. Abdulhamid Döneminde Kurulan Okullar

01:28:00 Sultan 2. Abdülhamid Han ve Büyük Projesi: Bağdat Demiryolu

01:35:00 Osmanlı'nın Son Büyük Projesi: Hicaz Demiyolu