25. Bölüm | Türk Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı

Türk düşüncesinde Doğu ve Batı algısı nasıldı? Tanzimat sonrasında toplumsal değişim nasıl oldu? Meşrutiyet döneminde Türk düşüncesi nasıldı? Said Halim Paşa ve fikirleri bize neleri açıklıyor?
Gönül Coğrafyamız programında bu hafta "Türk Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı" konusu ele alındı.
Dr. Vehbi Baysan'ın sunumu Dr. Vahdettin Işık'ın katkılarıyla Gönül Coğrafyamız 25. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
03:00 Türk Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı
15:00 Avrupa Tarihi Mirasının Bütünü Olarak Batı
20:00 İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesi
45:00 Tanzimat Sonrası Toplumsal Değişim: Batılılaşma
56:00 Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesi
01:03:00 "Sırat-ı Müstakim" Dergisinde Doğu ve Batı Algısı
01:10:00 "İctihad" Dergisinde Doğu ve Batı Algısı
01:25:00 Said Halim Paşa ve Fikirleri
01:42:00 Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Doğu-Batı Algısı