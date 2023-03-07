25. Bölüm | Türk Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı

Meşrutiyet dönemi Türk düşüncesi nasıl oluştu?

07 Mart 2023 | 12:49
VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk düşüncesinde Doğu ve Batı algısı nasıldı? Tanzimat sonrasında toplumsal değişim nasıl oldu? Meşrutiyet döneminde Türk düşüncesi nasıldı? Said Halim Paşa ve fikirleri bize neleri açıklıyor?

Gönül Coğrafyamız programında bu hafta "Türk Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı" konusu ele alındı.

Dr. Vehbi Baysan'ın sunumu Dr. Vahdettin Işık'ın katkılarıyla Gönül Coğrafyamız 25. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

03:00 Türk Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı

15:00 Avrupa Tarihi Mirasının Bütünü Olarak Batı

20:00 İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesi

45:00 Tanzimat Sonrası Toplumsal Değişim: Batılılaşma

56:00 Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesi

01:03:00 "Sırat-ı Müstakim" Dergisinde Doğu ve Batı Algısı

01:10:00 "İctihad" Dergisinde Doğu ve Batı Algısı

01:25:00 Said Halim Paşa ve Fikirleri

01:42:00 Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Doğu-Batı Algısı

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