26. Bölüm | Moğolistan Tarihi ve Kültürü

Gönül Coğrafyamız'da bu hafta Moğolistan konuşuldu. Moğol tarihi nereden başlıyor? Moğolistan'ın nasıl bir tarihi ve kültürü var? Moğolistan'ın idari yapısı, kültürel ve ekonomik özellikleri, Moğollar'ın yeme, içme ve barınma kültürüne dair birçok önemli bilgi Gönül Coğrafyamız programında konuşuldu.
Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Gönül Coğrafyamız programına Moğollar'ı ve Moğolistan'ı bizlere anlatmak üzere İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Ganjıdmaa Chımeddorj ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ölmez konuk oldu.
Gönül Coğrafyamız 26. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
03:30 Moğol Tarihi Nereden Başlıyor?
08:00 Ganjıdmaa Chımeddorj
23:00 Moğolistan'da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları
30:00 Türkçe-Moğolca Ortak Dil ve Kültür Tarihi
40:00 Moğolistan Tarihi ve Kültürü
45:00 Türk-Moğol Dil İlişkileri
53:00 Moğolistan'ın Türk Kültürü Açısından Önemi
01:00:00 Türkiye-Moğolistan İlişkileri
01:05:00 Moğolistan'ın İdari Yapısı
01:09:00 Moğolistan'ın Kültürel ve Ekonomik Yapısı
01:13:00 Moğollar'ın Yeme, İçme ve Barınma Kültürü
01:17:00 Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan'daki Eski Türk Yazıtları