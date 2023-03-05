26. Bölüm | Moğolistan Tarihi ve Kültürü

Moğolistan'ın Türk kültürü açısından önemi nedir?

05 Mart 2023 | 18:11
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Gönül Coğrafyamız'da bu hafta Moğolistan konuşuldu. Moğol tarihi nereden başlıyor? Moğolistan'ın nasıl bir tarihi ve kültürü var? Moğolistan'ın idari yapısı, kültürel ve ekonomik özellikleri, Moğollar'ın yeme, içme ve barınma kültürüne dair birçok önemli bilgi Gönül Coğrafyamız programında konuşuldu.

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Gönül Coğrafyamız programına Moğollar'ı ve Moğolistan'ı bizlere anlatmak üzere İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Ganjıdmaa Chımeddorj ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ölmez konuk oldu.

Gönül Coğrafyamız 26. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

03:30 Moğol Tarihi Nereden Başlıyor?

08:00 Ganjıdmaa Chımeddorj

23:00 Moğolistan'da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları

30:00 Türkçe-Moğolca Ortak Dil ve Kültür Tarihi

40:00 Moğolistan Tarihi ve Kültürü

45:00 Türk-Moğol Dil İlişkileri

53:00 Moğolistan'ın Türk Kültürü Açısından Önemi

01:00:00 Türkiye-Moğolistan İlişkileri

01:05:00 Moğolistan'ın İdari Yapısı

01:09:00 Moğolistan'ın Kültürel ve Ekonomik Yapısı

01:13:00 Moğollar'ın Yeme, İçme ve Barınma Kültürü

01:17:00 Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan'daki Eski Türk Yazıtları

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