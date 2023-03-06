27. Bölüm | Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri

Rumeli'ye geçiş Osmanlı Devleti'ne ne kazandırdı? Osmanlı Devleti, Rumeli'ye ilk kez ne zaman geçti? Osmanlı Devleti'nin #Rumeli'de fetih ve iskan faaliyetleri nasıl gerçekleşti?
Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde, Gönül Coğrafyamız programında bu hafta "Rumeli" konusu ele alındı.
Dr. Vehbi Baysan'ın sunumu Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz'ın katkılarıyla Gönül Coğrafyamız 27. bölümüyle sizlerle...
00:00 Gönül Coğrafyamız
03:00 Kültürel ve Dini Kodlarıyla Kolektif Belleğimizde Rumeli
09:00 Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri
16:00 Rumeli'ye Geçiş Osmanlılara Ne Kazandırdı?
21:00 Osmanlılar, Rumeli'ye İlk Kez Ne Zaman Geçtiler?
25:00 Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin İzleri
31:00 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de Fetih ve İskan Siyaseti
38:00 Rumeli'ye Geçiş Osmanlı Devletine Ne Kazandırdı?
46:00 Kültürel ve Dini Kodlarıyla Ortak Belleğimizde Rumeli
01:02:00 Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin İzleri
01:10:00 Osmanlılar, Rumeli'ye İlk Kez Ne Zaman Geçtiler?
01:20:00 Kosova'da Tarihi Bir Şehir: Prizren
01:30:00 Osmanlı'nın Son Döneminde Rumeli