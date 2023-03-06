27. Bölüm | Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri

Rumeli'ye geçiş Osmanlı Devleti'ne ne kazandırdı? Osmanlı Devleti, Rumeli'ye ilk kez ne zaman geçti? Osmanlı Devleti'nin #Rumeli'de fetih ve iskan faaliyetleri nasıl gerçekleşti?

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde, Gönül Coğrafyamız programında bu hafta "Rumeli" konusu ele alındı.

Dr. Vehbi Baysan'ın sunumu Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz'ın katkılarıyla Gönül Coğrafyamız 27. bölümüyle sizlerle...

00:00 Gönül Coğrafyamız

03:00 Kültürel ve Dini Kodlarıyla Kolektif Belleğimizde Rumeli

09:00 Osmanlı Devleti ve Rumeli Vilayetleri

16:00 Rumeli'ye Geçiş Osmanlılara Ne Kazandırdı?

21:00 Osmanlılar, Rumeli'ye İlk Kez Ne Zaman Geçtiler?

25:00 Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin İzleri

31:00 Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de Fetih ve İskan Siyaseti

38:00 Rumeli'ye Geçiş Osmanlı Devletine Ne Kazandırdı?

46:00 Kültürel ve Dini Kodlarıyla Ortak Belleğimizde Rumeli

01:02:00 Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin İzleri

01:10:00 Osmanlılar, Rumeli'ye İlk Kez Ne Zaman Geçtiler?

01:20:00 Kosova'da Tarihi Bir Şehir: Prizren

01:30:00 Osmanlı'nın Son Döneminde Rumeli