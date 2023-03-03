28. Bölüm | Çevresel Tarih

Çevresel tarih Nedir? Çevresel tarih neden önemlidir? İnsanın çevre üzerindeki etkileri nelerdir? Köprülüler dönemi ve özellikleri nelerdir?
Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde "Gönül Coğrafyamız" 28. bölümüyle sizlerle...
Gönül Coğrafyamız'a bu hafta Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhammed Fatih Çalışır, konuk oldu.
00:00 Gönül Coğrafyamız
03:00 Çevresel Tarih Nedir?
09:00 Çevresel Tarih Neden Önemlidir?
13:00 Çevresel tarih alanında yapılan çalışmalar
17:00 İnsanın çevre üzerindeki etkileri
35:00 Çevrenin insana etkileri nelerdir?
56:00 Köprülüler dönemi ve özellikleri
01:04:00 Osmanlı Devleti'nde Köprülüler Dönemi