28. Bölüm | Çevresel Tarih

Çevrenin insana etkileri nelerdir?

04 Mart 2023 | 16:02
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Çevresel tarih Nedir? Çevresel tarih neden önemlidir? İnsanın çevre üzerindeki etkileri nelerdir? Köprülüler dönemi ve özellikleri nelerdir?

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde "Gönül Coğrafyamız" 28. bölümüyle sizlerle...

Gönül Coğrafyamız'a bu hafta Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhammed Fatih Çalışır, konuk oldu.

00:00 Gönül Coğrafyamız

03:00 Çevresel Tarih Nedir?

09:00 Çevresel Tarih Neden Önemlidir?

13:00 Çevresel tarih alanında yapılan çalışmalar

17:00 İnsanın çevre üzerindeki etkileri

35:00 Çevrenin insana etkileri nelerdir?

56:00 Köprülüler dönemi ve özellikleri

01:04:00 Osmanlı Devleti'nde Köprülüler Dönemi

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