29. Bölüm | Tarihi ve Coğrafi Yönüyle "Burkina Faso"

Burkina Faso'da yerel kabileler etkili mi?

07 Mart 2023 | 13:14
VİDEO DEVAM EDİYOR

Gönül Coğrafyamız programında bu hafta tarihi ve coğrafi yönüyle Burkina Faso konuşuldu. Burkina Faso'da etnik gruplar nelerdir? #BurkinaFaso'da konuşuldan diller nelerdir? Burkina Faso'da yerel kabilelerin nasıl düzen oluşturuyor? Burkina Faso'da yerel inanç sistemleri nelerdir? Burkina Faso'nun yemek kültüründe neler var? Burkina Faso'da evlilik kültürü nasıl?

Burkina Faso'ya dair çok daha fazlası Dr. Vehbi Baysan'ın sunumuyla Gönül Coğrafyamız'da...

Gönül Coğrafyamız'ın bu haftaki konukları Burkina Faso'yu bizlere anlatmak üzere Abdoul Fathi Sanogo ve Abdoulaye Djibo konuk oldu.

00:00 Gönül Coğrafyamız

05:00 Tarihi ve Coğrafi Yönüyle "Burkina Faso"

09:00 Burkina Faso'nun Komşu Ülkeleri Hangileridir?

12:00 Batı Afrika'nın Kalbinde Bulunan Bir Ülke: Burkina Faso

16:00 Burkina Faso'da Etnik Gruplar

25:00 Burkina Faso'da Konuşulan Diller

32:00 Burkina Faso'da Yerel Kabileler

40:00 Tarihi ve Coğrafi Yönüyle "Burkina Faso"

44:00 Burkina Faso'da Yerel İnanç Sistemleri

48:00 Burkina Faso'nun Milli Gelenekleri

56:00 Batı Afrika'da Sömürgeciliğe Direnen Bir Ülke: Burkina Faso

01:12:00 Burkina Faso'nun Yemek Kültürü

01:18:00 Burkina Faso'da Evlilik Kültürü

01:30:00 Türkiye'nin Afrika Politikası ve Afrika'daki Varlığı

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