30. Bölüm | Kuruluşundan Günümüze Bağdat

Türkler için Bağdat ne ifade eder? Irak'ın medeniyet tarihindeki yeri nedir? Abbasiler dönemi Bağdat'ında sosyal ve kültürel hayat nasıldı? Bağdat Nizamiye Medresesi'nin etkisi nedir?
Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde "Gönül Coğrafyamız" 30. bölümüyle yayında...
Gönül Coğrafyamız'a bu hafta İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Ceylan konuk oldu.
00:00 Gönül Coğrafyamız
03:00 Türkler için Bağdat ne ifade eder?
08:00 Irak'ın medeniyet tarihindeki yeri nedir?
20:00 Kuruluşundan günümüze Bağdat
27:00 Abbasiler dönemi Bağdat'ında sosyal ve kültürel hayat
50:00 Kuruluşundan günümüze Bağdat
01:10:00 Bağdat Nizamiye Medresesi ve Etkileri
01:15:00 Bağdat'ın En Zor Yılları: Şehrin Moğollar Tarafından İşgali
01:30:00 Kuruluşundan günümüze Bağdat