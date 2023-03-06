30. Bölüm | Kuruluşundan Günümüze Bağdat

Irak'ın medeniyet tarihindeki yeri nedir?

07 Mart 2023 | 13:21
VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkler için Bağdat ne ifade eder? Irak'ın medeniyet tarihindeki yeri nedir? Abbasiler dönemi Bağdat'ında sosyal ve kültürel hayat nasıldı? Bağdat Nizamiye Medresesi'nin etkisi nedir?

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde "Gönül Coğrafyamız" 30. bölümüyle yayında...

Gönül Coğrafyamız'a bu hafta İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Ceylan konuk oldu.

00:00 Gönül Coğrafyamız

03:00 Türkler için Bağdat ne ifade eder?

08:00 Irak'ın medeniyet tarihindeki yeri nedir?

20:00 Kuruluşundan günümüze Bağdat

27:00 Abbasiler dönemi Bağdat'ında sosyal ve kültürel hayat

50:00 Kuruluşundan günümüze Bağdat

01:10:00 Bağdat Nizamiye Medresesi ve Etkileri

01:15:00 Bağdat'ın En Zor Yılları: Şehrin Moğollar Tarafından İşgali

01:30:00 Kuruluşundan günümüze Bağdat

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