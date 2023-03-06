31. Bölüm | Bağdat Üzerinde Osmanlı-Safevi Mücadelesi

Bağdat üzerinde Osmanlı-Safevi mücadelesi nasıl gerçekleşti? Bağdat Osmanlı hakimiyetine nasıl girdi? Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat'ta hangi faaliyetlerde bulundu?

Dr. Vehbi Baysan'ın moderatörlüğünde "Gönül Coğrafyamız" 31. bölümüyle sizlerle...

Gönül Coğrafyamız'a bu hafta İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Ceylan konuk oldu.

00:00 Gönül Coğrafyamız

03:00 Kuruluşundan Günümüze "Bağdat"

29:00 Bağdat Üzerinde Osmanlı-Safevi Mücadelesi

01:04:00 Bağdat'ın Osmanlı Hakimiyetine Girişi ve Kanuni'nin Bağdat'taki Faaliyetleri

01:24:00 Memlük Devleti Yönetiminde Bağdat